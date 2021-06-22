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Мы авторизованный сервисный центр в Краснодаре, предлагаем ремонт принтеров и плоттеров, а также заправку картриджей. Мы выполняем все виды работ, от переустановки программного обеспечения до замены основных узлов устройства. Работаем с техникой таких производителей, как Canon, Epson, Brother, HP, Samsung, Xerox, Oki, Kyocera и других марок.
Ремонт в нашем сервисе начинается с оперативной диагностики. Она помогает быстро обнаружить неисправность и найти оптимальный вариант борьбы с ней. Наши специалисты выявляют неполадки и повреждения с помощью детального осмотра, специального оборудования и современного программного обеспечения. Такой подход позволяет работать эффективнее и не тратить время и ресурсы на ненужные процедуры.
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Оставьте нам свой номер телефона и наш специалист свяжется с Вами в течении 10 минут!
Мы авторизованный сервисный центр в Краснодаре, предлагаем ремонт принтеров и плоттеров, а также заправку картриджей. Мы выполняем все виды работ, от переустановки программного обеспечения до замены основных узлов устройства.
Обращался по ремонту плоттера, нужно было сделать очень срочно так как работа остановилась, ребята очень быстро помогли! Рекомендую!
Отличный сервис! Обслуживают нам плоттер. Всегда быстро и оперативно устраняют неполадки. Так же заправляем у них картриджы. Спасибо ребятам!
Ценим ваше время, поэтому делаем бесплатную доставку. Независимо от вида техники – сломался ли у вас миниатюрный гаджет или тяжелый широкоформатный моноблок – доставка останется бесплатной.
Не стоит беспокоиться о безопасности перевозки: мы все предусмотрели. Работаем через собственную курьерскую службу. Можем гарантировать, что наши сотрудники бережно и ответственно отнесутся к вашему заказу.
Упаковываем технику перед транспортировкой по принятым стандартам. Оборачиваем ее в два-три слоя специальной пленки (воздушно-пузырчатой) и упаковываем в коробку.
Это приятный бесплатный бонус. Всем клиентам, заказавшим у нас ремонт техники, дарим диагностическое обслуживание.
Используем специально закупленное оборудование и благодаря внедрению в нашу ежедневную работу современных технологий способны предложить вам лучшие условия – максимальную скорость, точность и безопасность.
Соблюдаем режим полной прозрачности и открытости по отношению к клиентам: сотрудники кол-службы озвучат вам диапазон стоимости. Из-за того, что разные поломки имеют схожие симптомы, точная цена станет известна только после диагностики. Менеджер обязательно вам позвонит и сообщит заключение инженера. И только после согласования с вами цены и состава работ приступим к ремонтным операциям.
На срок восстановления влияет характер поломки. Так, если она касается софта (ПО, ОС), то мастер устранит сбой в тот же день, причем у вас на дому. Если же это механическое повреждение, то ремонт займет 1–2 дня (в сервисном центре).
Специальная экспресс-услуга – ремонт за 1–2 часа, в тот же день.
Самый долгий «реабилитационный период» имеет залитая (утопленная) техника. На вопрос «Почему?» отвечаем:
сначала нужно полностью разобрать электронную модель и просушить детали в естественных температурных условиях 24 часа (т.е. без нагревания);
диагностика выявляет уровень ущерба: наличие ржавчины и количество поврежденных элементов. Легкий ржавый налет убираам быстрее, а сильный требует тщательной обработки у ультразвуковой ванне;
ремонтные операции;
контрольное тестирование.
Итого, восстановление залитой техники займет 2–7 дней.
Даем гарантию на ремонт и установленные запчасти от 1 года до 3 лет. Профессиональное оборудование и компетентность специалистов дают нам такую возможность.
Опыт инженеров сервисного центра насчитывает более 5 лет. Они подтверждают квалификацию и сдают экзамены на соответствие профессии согласно принятым нормативам и ГОСТам. Проходят обучение в авторизованных подразделениях компаний-производителей техники, что подтверждают многочисленные дипломы.
Только оригинальные – те, которые мы закупаем у официальных поставщиков, подтвержденных производителями (Canon, Epson, HP, Brother, Panasonic, Samsung, Kyocera, Xerox, OKI, Roland, Mimaki, Konica Minolta). Налажены оптовые поставки, благодаря чему цена на итоговый ремонт у нас ниже чем средняя по рынку.
Храним запчасти на собственном складе, поэтому уверены, что их качество не изменится от момента поставки до непосредственной установки.
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