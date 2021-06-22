Ремонт принтеров — качественно и в срок!

Мы авторизованный сервисный центр в Краснодаре, предлагаем ремонт принтеров и плоттеров, а также заправку картриджей. Мы выполняем все виды работ, от переустановки программного обеспечения до замены основных узлов устройства. Работаем с техникой таких производителей, как Canon, Epson, Brother, HP, Samsung, Xerox, Oki, Kyocera и других марок.

Ремонт в нашем сервисе начинается с оперативной диагностики. Она помогает быстро обнаружить неисправность и найти оптимальный вариант борьбы с ней. Наши специалисты выявляют неполадки и повреждения с помощью детального осмотра, специального оборудования и современного программного обеспечения. Такой подход позволяет работать эффективнее и не тратить время и ресурсы на ненужные процедуры.