8 (861) 217-90-00 г.Краснодар, ул. 1 Мая, 277
8 (967) 555-45-54

Пн-Пт 9:00 до 18:00, Сб-Вс 9:00 - 16:00

Ремонт принтеров — качественно и в срок!

Мы авторизованный сервисный центр в Краснодаре, предлагаем ремонт принтеров и плоттеров, а также заправку картриджей. Мы выполняем все виды работ, от переустановки программного обеспечения до замены основных узлов устройства. Работаем с техникой таких производителей, как Canon, Epson, Brother, HP, Samsung, Xerox, Oki, Kyocera и других марок.

Ремонт в нашем сервисе начинается с оперативной диагностики. Она помогает быстро обнаружить неисправность и найти оптимальный вариант борьбы с ней. Наши специалисты выявляют неполадки и повреждения с помощью детального осмотра, специального оборудования и современного программного обеспечения. Такой подход позволяет работать эффективнее и не тратить время и ресурсы на ненужные процедуры.

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Расчет стоимости
Ремонт принтеров
Ремонт принтера
2 300 руб.
(Примерная стоимость ремонта)
А так же, Вы получаете:
  • Бесплатную консультацию
  • Бесплатную диагностику
  • Бесплатную доставку
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Решение неисправностей
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Сотрудничество
на выгодных условиях!

Мы авторизованный сервисный центр в Краснодаре, предлагаем ремонт принтеров и плоттеров, а также заправку картриджей. Мы выполняем все виды работ, от переустановки программного обеспечения до замены основных узлов устройства.

  • Ремонт в день обращенияРемонт
    в день обращения
  • Возможность оплаты по Р\СВозможность
    оплаты по Р\С
  • Гарантия до 3х летГарантия
    до 3х лет
  • Скидки для постоянных клиентовСкидки для
    постоянных клиентов
  • Оригинальные комплектующиеОригинальные
    комплектующие
  • Курьерская доставкаКурьерская
    доставка
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О нас говорят

Обращался по ремонту плоттера, нужно было сделать очень срочно так как работа остановилась, ребята очень быстро помогли! Рекомендую!

Отличный сервис! Обслуживают нам плоттер. Всегда быстро и оперативно устраняют неполадки. Так же заправляем у них картриджы. Спасибо ребятам!

Сдавали плоттер на ремонт. Починили быстро и качественно. Спасибо

Молодцы ребята, чинят и не грузят.

Общий рейтинг компании 4.9
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит доставка принтера?

Ценим ваше время, поэтому делаем бесплатную доставку. Независимо от вида техники – сломался ли у вас миниатюрный гаджет или тяжелый широкоформатный моноблок – доставка останется бесплатной.

Не стоит беспокоиться о безопасности перевозки: мы все предусмотрели. Работаем через собственную курьерскую службу. Можем гарантировать, что наши сотрудники бережно и ответственно отнесутся к вашему заказу.

Упаковываем технику перед транспортировкой по принятым стандартам. Оборачиваем ее в два-три слоя специальной пленки (воздушно-пузырчатой) и упаковываем в коробку.

Диагностика платная?

Это приятный бесплатный бонус. Всем клиентам, заказавшим у нас ремонт техники, дарим диагностическое обслуживание.

Используем специально закупленное оборудование и благодаря внедрению в нашу ежедневную работу современных технологий способны предложить вам лучшие условия – максимальную скорость, точность и безопасность.

Цена ремонта по прайсу или может увеличиться?

Соблюдаем режим полной прозрачности и открытости по отношению к клиентам: сотрудники кол-службы озвучат вам диапазон стоимости. Из-за того, что разные поломки имеют схожие симптомы, точная цена станет известна только после диагностики. Менеджер обязательно вам позвонит и сообщит заключение инженера. И только после согласования с вами цены и состава работ приступим к ремонтным операциям.

Как быстро я получу отремонтированную технику?

На срок восстановления влияет характер поломки. Так, если она касается софта (ПО, ОС), то мастер устранит сбой в тот же день, причем у вас на дому. Если же это механическое повреждение, то ремонт займет 1–2 дня (в сервисном центре).

Специальная экспресс-услуга – ремонт за 1–2 часа, в тот же день.

Самый долгий «реабилитационный период» имеет залитая (утопленная) техника. На вопрос «Почему?» отвечаем:

сначала нужно полностью разобрать электронную модель и просушить детали в естественных температурных условиях 24 часа (т.е. без нагревания);
диагностика выявляет уровень ущерба: наличие ржавчины и количество поврежденных элементов. Легкий ржавый налет убираам быстрее, а сильный требует тщательной обработки у ультразвуковой ванне;
ремонтные операции;
контрольное тестирование.
Итого, восстановление залитой техники займет 2–7 дней.

Есть ли гарантия? Какой гарантийный срок?

Даем гарантию на ремонт и установленные запчасти от 1 года до 3 лет. Профессиональное оборудование и компетентность специалистов дают нам такую возможность.

Опыт инженеров сервисного центра насчитывает более 5 лет. Они подтверждают квалификацию и сдают экзамены на соответствие профессии согласно принятым нормативам и ГОСТам. Проходят обучение в авторизованных подразделениях компаний-производителей техники, что подтверждают многочисленные дипломы.

Какие запчасти устанавливают в ходе сервисного ремонта?

Только оригинальные – те, которые мы закупаем у официальных поставщиков, подтвержденных производителями (Canon, Epson, HP, Brother, Panasonic, Samsung, Kyocera, Xerox, OKI, Roland, Mimaki, Konica Minolta). Налажены оптовые поставки, благодаря чему цена на итоговый ремонт у нас ниже чем средняя по рынку.

Храним запчасти на собственном складе, поэтому уверены, что их качество не изменится от момента поставки до непосредственной установки.

Есть ли возможность оплаты по расчетному счету?

Есть

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